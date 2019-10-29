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ESENYURT'TA BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

  Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevrede panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Saksağan Sokak üzerindeki bir apartmanın çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangında ölen ya da can kaybı olmazken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-İtfaiye ekipleri
-Dumanlar
-Genel ve detaylar

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