ESENYURT'TA BİR APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstiklal Mahallesi, Kaya Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Karşı binada yaşayan Refik Güneş, "Evde oturuyorduk bir baktık bir sıcaklık geldi eve. Camı bir açtık baktık bina alevler içinde. Dışarı çıktık. Çok şükür yaralı yok" diye konuşu. Çıkan yangında binada maddi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Alevlerden görüntü

-Aktüel görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Diğer detaylar

