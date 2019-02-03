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Esenyurt'ta bir apartmanın çatısı alev alev yandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir binanın çatısı alev alev yandı.

Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İstiklal Mahallesi, Kaya Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Karşı binada yaşayan Refik Güneş, "Evde oturuyorduk bir baktık bir sıcaklık geldi eve. Camı bir açtık baktık bina alevler içinde. Dışarı çıktık. Çok şükür yaralı yok" diye konuşu. Yangında binada maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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