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Esenyurt’ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kiraladıkları araç ile bir evi soyan hırsızlar yakalandı.

Esenyurt’ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı

Esenyurt’ta kiraladıkları araç ile bir evi soyan hırsızlar yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, 2’si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ev sahibinin araçla kaçan hırsızları kovalama anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenler Esenkent Mahallesi’nde 29 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz renkli bir otomobille mahallede dolaşan 4 kişi bir apartmanın giriş katında bulunan dairenin penceresinin açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheliler araçtan inerek önce çevreyi kolaçan etti, daha sonra zanlılardan biri pencereden içeri girdi. İçeri giren şahıs, ev sahibine ait 700 TL, kimlik kartı ve banka kartıyla birlikte, ev sahibinin arkadaşına ait olduğu öğrenilen bin 200 TL, kimlik kartı ve bin 200 TL değerindeki yüzüğü aldı. O esnada evde bulunan E.N. ve arkadaşları gürültü üzerine uyanıp evde hırsız olduğunu fark etti. Yakalanacağını anlayan hırsız hızla evden çıkarak dışarıda bekleyen 3 şüpheliyle birlikte araçlarına binip kaçtı. Ev sahibi ve arkadaşları bir süre kaçan hırsızların peşinden koştu. Hırsızların bindikleri araçla birlikte gözden kaybolması üzerine E.N. durumu polise bildirdi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 4 şüphelinin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan incelemede hırsızlık olayında kullanılan aracın kiralık olduğu öğrenildi. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda hırsızlık olayının sorumluları olduğu değerlendirilen 4 zanlı, 6 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler Mücahit U.’nun (22) 22, Ümit Ö.’nün (20) 3, Halil S.’nin (29) 4 ve Ahmet A.’nın (17) 16 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ö. ve Halil S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mücahit U. ve küçük yaştaki Ahmet A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaş durumu fark edince hırsızların peşinden koştu
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların binanın önüne geldikleri, açık haldeki pencereyi fark ettikten sonra şahıslardan birinin içeri girdiği, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra hızlıca dışarı çıktığı, olay yerine geldikleri araca binerek oradan uzaklaşırken ev sahibi ve arkadaşlarının hırsızların peşinden koştuğu görüldü.

Esenyurt’ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı

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