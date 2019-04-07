ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI 

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta, bir mobilya atölyesinin çatı katında çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan kimse olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Esenyurt, Şehitler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan ve mobilya imalatının yapıldığı öğrenilen bir binada saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın çatısında çıkan yangın, ahşapların hızla tutuşması sonucu kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çatı katından yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Binadan yükselen alev ve duman

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

