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Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının boynunda morluklar ve ip bulunduğu belirtilirken polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.
Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kadının eşi de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu

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