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Esenyurt’ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt’ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

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