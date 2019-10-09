Esenyurt’ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren şahıslar tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Esenyurt\u2019ta bir kad\u0131n, iddiaya g\u00f6re evine h\u0131rs\u0131zl\u0131k i\u00e7in giren \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan bo\u011faz\u0131 kesilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.Her an\u0131n\u0131 kaydetti! 19 ya\u015f\u0131ndaki Tu\u011fba'n\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ekipleri harekete ge\u00e7irdiEsen'i \u00f6ld\u00fcren erkek arkada\u015f\u0131na m\u00fcebbet hapis'Paralar\u0131 kontrol etmemiz laz\u0131m' diyerek 80 bin TL doland\u0131rd\u0131
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