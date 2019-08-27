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Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 18:55 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kadın, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi 1331 Sokak ile Doğan Araslı Bulvarı arasında yürüyen Mukaddes D'ye (28) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş edildi.

Yaralanan Mukaddes D, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, bir minibüse binerek olay yerinden kaçtığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Esenyurt kadın yaralama

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