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Esenyurt'ta bir kadın silahlı saldırıda yaralandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta, bir kadına kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta, bir kadına kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Mukaddes D. isimli bir kadına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan kadını Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

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