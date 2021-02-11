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  4. (Düzeltme) Esenyurt’ta bir kişi 15 katlı binanın 6’ıncı katından atladı

(Düzeltme) Esenyurt’ta bir kişi 15 katlı binanın 6’ıncı katından atladı

11.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir kişi 15 katlı bir binanın 6 katından iş yeri çatısına düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta bir kişi 15 katlı bir binanın 6 katından iş yeri çatısına düşerek hayatını kaybetti. Düşme anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, sabah saatlerine Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürsel Solhan isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6’ıncı katından bir iş yerinin çatısına atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Solhan’a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerine yaptığı Gürsel Solhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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