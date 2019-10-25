Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobil ile gelen silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyor.

Mahkeme, Tevetoğlu hakkında nakli güvence bedelini yatırmamasını ve başka bir suçtan hükümlü bulunduğu Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesini dikkate alarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun 8 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışı çıkış yasağı ve 250 bin lira nakdi güvence bedelini yatırma" karşılığında tahliyesine karar verildiğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, sanık Tevetoğlu'nun nakdi güvence bedelini verilen sürede yatırmadığının anlaşıldığını kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kişiyi öldürerek iş yerini yaktığı gerekçesiyle 5 sanıkla birlikte yargılanan Servet Tevetoğlu hakkında "nakdi güvence bedeli yatırmaması ve başka bir suçtan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar etmesi" nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği kaydediliyor.

Sanıkların olayın ardından araçla kaçtıkları belirtilen iddianamede, Nihat Budak ile Murat Budak'ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

