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  4. Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davasına devam edildi

Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz: - "Katillerin yakalanmasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Çocuğumu orada hem öldürdüler hem yaktılar"

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Ercan Gönülkırmaz'ı öldürerek iş yerini yaktığı gerekçesiyle 3'ü firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz ile kuzeni Yüksel Çelik de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Cüneyt Akdeniz, sanık Servet Tevetoğlu'nun adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldığını ancak infaz edilmediğini ve sanıklar Nihat Budak ile Turgay Tokur hakkında da çıkartılan yakalama emirlerine cevap gelmediğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Özgür Yuca, sanıkları tanımadığını belirterek, olayın meydana geldiği dükkanın yanında kendi dükkanı bulunduğunu anlattı. Olay tarihinde evde olduğunu dile getiren Yuca, müşterilerden birisinin kendisini arayarak dükkanının yandığını ve silah sesleri duyduğunu söylediğini aktardı.

İş yerine yangın nedeniyle duman dolduğunu, bu olayı kimin yaptığına dair bir bilgisi bulunmadığını ifade eden Yuca, "2016 yılında bu olayın meydana geldiği iş yerinde birisi öldürülmüştü. Bununla 2016 yılındaki öldürme arasında bir bağlantı var mı bilmiyorum. Aradan uzun zaman geçti, tam olarak hatırlamıyorum." dedi.

Katılan Yüksel Çelik de tanık Özgür Yuca'nın 2016 yılındaki ilk öldürme olayında da orada esnaf olduğunu dile getirerek, "Bu tanığın bizzat bize anlattığına göre, 2016 yılındaki öldürme olayından sonra aynı gün akşam orayı molotofla yakıyorlar. 6 ay sonra ben bu dükkanı tuttuğumda bana 'Sen burayı tutma, benim arkadaş da burayı tutacaktı, tehdit aldığından vazgeçti.' dedi ancak ben buna rağmen burayı tuttum. Tuttuktan sonra tanığa 'Sen tanıyorsan git konuş, bizim onlarla alakamız olmadığını söyle.' dedim. Tanık bana 'Tamam ben söylerim.' dedi. Daha sonrasında tanık bu kişilerle konuştuğunu hallettiğini söyledi. Ancak 15 gün sonra bu olay meydana geldi." diye konuştu.

Tanık Özgür Yuca da Yüksel Çelik'in söylediklerinin doğru olmadığını, bir nasihat vermediğini, bu kişinin isteği üzerine birisiyle görüşme yapmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Servet Tevetoğlu, Nihat Budak ve Turgay Tokur hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek, eksiklerine giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra açıklama yapan maktul Ercan Gönülkırmaz'ın annesi Hava Gönülkırmaz, çocuğunun dükkanının yakıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Katillerin yakalanmasını istiyorum. Ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Çocuğumu orada hem öldürdüler hem yaktılar. Bunların bir an önce tutuklanmalarını istiyorum. 3 yıl bitti 4. yıla girdi, daha yakalanmadılar. Para ile Servet Tevetoğlu'nu kaçırdılar. Bizim elimizde bir şey yoktu. Cezalarını çeksinler, anneleri de benim gibi yansın. Oğlumun katilleri yakalansın. Adalet istiyorum.''

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobil ile gelen silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyor.

Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği aktarılıyor.

Sanıkların olayın ardından araçla kaçtıkları belirtilen iddianamede, Nihat Budak ile Murat Budak'ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

- Yakalama kararı

Mahkeme heyeti, sanık Servet Tevetoğlu'nun 8 Temmuz 2019'daki duruşmada, "yurt dışı çıkış yasağı ve 250 bin lira nakdi güvence bedelini yatırma" karşılığında tahliyesine karar vermişti. Sanık Tevetoğlu'nun nakdi güvence bedelini verilen sürede yatırmadığı anlaşılmıştı.

Heyet, Tevetoğlu hakkında nakli güvence bedelini yatırmamasını ve başka bir suçtan hükümlü bulunduğu Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesini dikkate alarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.

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Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi ercan gönülkırmaz Esenyurt

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