Esenyurt’ta bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Esenyurt\u2019ta bir mobilya at\u00f6lyesinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alev alev yanan at\u00f6lyeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi m\u00fcdahale ediyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6renlerin i\u00e7ini \u0131s\u0131tan anlar! Sevimli k\u00f6pek, ara\u00e7lar\u0131 durdurup...Yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek isteyen Afgan uyruklu kad\u0131na elektrikli bisiklet \u00e7arpt\u0131Rasulayn\u2019da ders ba\u015f\u0131 yapan \u00f6\u011frenciler, okullara da\u011f\u0131t\u0131lan sobalarla \u0131s\u0131nd\u0131
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