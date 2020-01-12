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  4. Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bulunan bir kafenin nargile bölümünde meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu, kafenin çatısı tutuşarak alev alev yandı.

Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta bulunan bir kafenin nargile bölümünde meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu, kafenin çatısı tutuşarak alev alev yandı. Kafede bulunan müşteriler hızlı bir şekilde dışarıya kaçışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan kafenin nargile bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen küçük çaplı patlama sonucu yangın çıktı. Kafeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar panikleyerek kafeyi hızlı bir şekilde boşaltırken, bazı çalışanlar ise yangını söndürmek için uğraştı. Yangın kısa sürede büyüyerek kafenin bütün çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafede incelemelerde bulunan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

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