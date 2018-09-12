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Esenyurt'ta börekçi önünde silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Hadımköy Bağlantı yolu yakınında bulunan bir börekçi önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kişiyi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer iki yaralıyı ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana ve mermi çekirdeğine rastlandı. Olayı gören bir otopark görevlisi, "4 kişi kavga ediyordu. Ayırmaya çalıştık ama bizi uzaklaştırdılar. Ben de kahvaltı yapmak için içeri geçtim o sırada silah sesleri duydum" diye konuştu. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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