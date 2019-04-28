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ESENYURT'TA BOŞALTILAN BİNALARDA VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Belediye Başkanı'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar evlerine girdi.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta Belediye Başkanı'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar evlerine girdi.
Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Akşam saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un "Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" açıklamasının ardından iki önce boşaltılan binalarda vatandaşlar büyük bir sevinçle evlerine girdi.
Vatandaşlara evlerine girerken zabıta memurları eşlik etti.

Görüntü Dökümü:
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-Vatandaşların bekleyişi
-Vatandaşların evlerine girişi
-Genel ve detay görüntüler

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
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