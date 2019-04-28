ESENYURT'TA BOŞALTILAN BİNALARDA VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEYE BAŞLADI

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta Belediye Başkanı'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar evlerine girdi.

Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Akşam saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un "Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" açıklamasının ardından iki önce boşaltılan binalarda vatandaşlar büyük bir sevinçle evlerine girdi.

Vatandaşlara evlerine girerken zabıta memurları eşlik etti.

