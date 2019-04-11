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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 25 yıllık evli Durmuş ve Mehtap Çoban arasında yaşanan tartışmada, koca Durmuş Çoban eşini bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü(Geniş Haber)

Hüseyin COŞKUN-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 25 yıllık evli Durmuş ve Mehtap Çoban arasında yaşanan tartışmada, koca Durmuş Çoban eşini bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Polise teslim olan Durmuş Çoban cinayeti itiraf etti.
Olay, Atatürk Mahallesi, 2239 Sokak'taki bir apartmanda, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Durmuş ile Mehtap Çoban çifti evlerinde tartıştı. 25 yıllık evli ve 20 ve 22 yaşlarında iki çocukları olan Çoban çifti arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında koca Durmuş Çoban(43), eşi Mehtap Çoban'ı defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Durmuş Çoban olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri, Mehtap Çolak'ın defalarca bıçaklandıktan sonra boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Mehtap Çoban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Cinayet zanlısı koca, daha sonra polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Yapılan sorgulamada, kıskançlık krizine girdiği öne sürülen koca Durmuş Çoban'ın, üzerindeki bıçakla eşini defalarca yaraladığı ve son olarak eşinin boğazını keserek olay yerinden ayrıldığının tespit edilgi öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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