HABER

Esenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kız polis tarafından kurtarıldı.

Esenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL (DHA)-ESENYURT'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kız polis tarafından kurtarıldı.
Yenikent Mahallesi'nde Suriyeli 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evlerinde boynundan zincirle bağlıydı. Yaklaşık 1.5 metrelik zincirle yaşayan genç kız evde kimsenin olmadığı sırada pencereye yaklaşarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Pencereden içeri bakan polis ekipleri, kızın evde zincirli halde olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve çilingir çağrıldı. Zincirden kurtarılan genç kız, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, bu sırada eve gelen annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardıEsenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardıEsenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardıEsenyurt'ta boynundan zincirlenen genç kızı polis kurtardı

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Siverek'te 90 yaşındaki Kore Gazisi vefat ettiSiverek'te 90 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti
Gönül dostları buluştuGönül dostları buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.