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  4. Esenyurt'ta can pazarı! Mahsur kaldığı evden kurtarıldı

Esenyurt'ta can pazarı! Mahsur kaldığı evden kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınında adeta can pazarı yaşandı. Bir engelli vatandaş ekipleri tarafından kurtarılırken, su basan bodrum katlarda ekiplerin araması sürüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Benim dolaştığım bölgelerde mahsur kalan kimse yok, bodrumlardaki dairelerde zarar var." diye konuştu.

Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Pınar Mahallesi 1272 Sokak'ta yağmur suları adeta göle dönüştü. Sokakta bulunan pek çok bodrum katı su bastı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, su basan evlerde mahsur kalanların olma ihtimali itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar bodrum katların demirlerini kırarak daireleri kontrol etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de bölgedeki evlerde su tahliyesi başlattı.

MAHSUR KALDIĞI EVDEN KURTARILDI

İtfaiyenin çalışmasıyla engelli olduğu öğrenilen bir kişi mahsur kaldığı evde kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CNN TÜRK canlı yayınında sel baskınıyla ilgili son bilgileri aktardı. Bozkurt, "Bazı bölgelerdeki daireler derenin kotundan daha aşağıda kaldığı için bu durum yaşandı. Benim dolaştığım bölgelerde mahsur kalan kimse yok, bodrumlardaki dairelerde zarar var. Yanlış yapılaşmadan dolayı, bu sorun yıllardır yaşanıyor Esenyurt'ta. 50 civarında binanın etkilendiği bir hasar olduğunu tahmin ediyorum. Daha önce bu bölge için İSKİ ile bir çalışma yaptık. Dere sadece yağmur suyu taşkınlarını alacak şekilde dizayn edilecek. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek önlemler almaya çalışıyoruz" dedi.


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