Esenyurt'taki feci kazada araçların arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza, saat 08.15 sırlarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Salih Demir'in idaresindeki hafif ticari araç dönüş yaptığı sırada, rampadan inene hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu Demir'in eşi, çocuğu ve diğer aracın sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anında bir yaya, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve bir yayanın son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"AŞIRI DERECE DE HIZLIYDI"

Kendilerine çarpan sürücünün aşırı derece de hızlı olduğunu söyleyen Salih Demir, "Ben sol tarafa dönüş alıyordum. Dönüş alırken, yukarıdan gelen araç aşırı derece de hızlıydı. Çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Diğer aracın sürücüsünü göremedim. Hastaneye gittiğini söylüyorlar. Oğlumun çenesinde yaralanma var. Eşim de epilepsi hastası olduğu için panik yaptı" dedi.

(DHA)

