Esenyurt'ta çatı yangını

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kaya Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.
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