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Esenyurt'ta çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 09:46 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çatı yangını

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kaya Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
çatı yangını Esenyurt itfaiye

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