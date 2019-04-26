Esenyurt'ta çatı yangını

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bina sakinleri sokağa çıkarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultaniye Mahallesi, 778. sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Apartman sakinleri de itfaiyenin müdahalesini sokaktan izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

