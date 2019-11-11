HABER

Esenyurt'ta çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı
11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları
Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek (2)Bakan Kurum: Kaçak yapılar dijital ortamda takip edilecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD'li terörist Danimarka’da gözaltına alındı

Türkiye sınır dışı etti! Ülkesinde gözaltına alındı

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Beyhude beklenti'

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.