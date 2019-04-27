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ESENYURT'TA ÇATLAYAN YOL VE BİNALARDAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Esenyurt'ta dün akşam caddede oluşan çatlaklar nedeniyle çevrede bulunan binalar boşaltılırken, yollar da trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta dün akşam caddede oluşan çatlaklar nedeniyle çevrede bulunan binalar boşaltılırken, yollar da trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri sürüyor.
Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde çatlaklar meydana geldi. Yolda oluşan çatlakların yanı sıra bazı evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Çevrede bulunan bazı binalar boşaltıldı. Burada oturanlar evlerinden tahliye edildi. Ekiplerin çatlayan yol ve binalardaki incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yolda oluşan çatlak
-Cadde başına çekilen şerit
-Binalarda oluşan çatlaklar
-Cadde başında bekleyen görevliler
-Genel ve detaylar

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