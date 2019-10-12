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Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen Tolga K.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta organize suç çetesi üyesi ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen Tolga K. kişi ile polis arasında sokak üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, Tolga K. ile sokakta bulunan berber çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, organize suç çetesi üyesi olan ve 10 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Tolga K., bir araca silahla ateş açarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak o sırada bölgede denetimlerde bulunan polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Sıkışınca otomobili polisin üzerine süren Tolga K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis alarma geçerken, bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Tolga K., sokak üzerinde polisle girdiği çatışmada vurularak yaralandı. Çatışma sırasında sokakta bulunan berber çalışanına da kurşun isabet etti. Tolga K. ile berber çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berber çalışanının hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tolga K.'nin polis eşliliğindeki tedavisi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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