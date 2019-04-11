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Esenyurt'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi, 2239 Sokak'taki evlerinde, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Durmuş ile Mehtap Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ç. (43), eşi Mehtap Ç'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Mehtap Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Durmuş Ç'nin daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

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