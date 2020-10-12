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Esenyurt’ta çocuğu çarpan minibüsçüye meydan dayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı.

Esenyurt’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı, minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin’in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Minibüsçüye meydan dayağı
Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

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