HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta değnekçi terörü

Esenyurt’ta değnekçi terörü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK’ta kiralamasıyla deliye döndü.

Esenyurt’ta bir iş yerinin önünü mesken tutan değnekçi çetesi, mekan sahibinin otopark alanını İSPARK’ta kiralamasıyla deliye döndü. Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini basıp ortalığı birbirine kattılar. Yaşanan olaylar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir restorantın önünü mesken tutan değnekçilerden usanan mekan sahibi İSPARK’a başvurdu. Dükkan önünde bulunan alanı İSPARK’tan kiralayan dükkan sahibi Oktay Karagöz her şeyin düzeleceğini düşündü. Ancak iddiaya göre, rant kapısı kapanan değnekçi çetesi dükkana gelip haraç istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan grup, dükkanın önüne gelerek mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibini dövmeye çalıştı. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayıp polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan Oktay Karagöz karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“İş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler”
Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı. Olayın “değnekçilik” olduğunu vurgulayan müdür,” Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizde gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK’a başvurup bu alanı kiraladık. Tabi bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler” diye konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6-7 kişilik grubun iş yerinin önüne geldiği önce mekanı taşlayıp daha sonra iş yeri sahibine saldırdıkları görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
Güzellik merkezindeki işlemin ardından kabusu yaşadı
19-20 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?Ankara, İstanbul, İzmir hafta sonu yasak var mı? Bilim Kurulu kısıtlama açıklaması yaptı!
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.