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Esenyurtta dehşet! Zabıtaya önce silah çekti, sonra kamyonetle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir seyyar satıcı tartıştığı zabıta görevlilerine silah çekti. Şüpheli olay yerinden kaçarken bir zabıta görevlisine kamyonetle çarptı. Hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurtta dehşet! Zabıtaya önce silah çekti, sonra kamyonetle çarptı

Olay, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Necaattin E. tartıştığı zabıta görevlilerine silah çekti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Yücel Atmaca isimli zabıta görevlisine kamyonetiyle çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zabıta görevlisi, arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Necaattin E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta görevlisine aracıyla çarpıp kaçan Şüpheli Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

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