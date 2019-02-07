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Esenyurt’ta dehşete düşüren olay

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evde boynundan zincirlenen 18 yaşındaki kız, cama gelerek çevredekilerden yardım istedi.

Esenyurt’ta iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evde boynundan zincirlenen 18 yaşındaki kız, cama gelerek çevredekilerden yardım istedi. Polis ekipleri kızı kurtarmak için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde yaşandı. Yabancı uyruklu 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evde bulunan koltuğa zincirlendi. Günlerdir boynunda yaklaşık 1.5 metre zincirle yaşamak zorunda bırakılan kız, evde kimsenin olmadığı anda cama gelerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camdan kızın evde zincirli halde olduğunu gören polis, kapıyı açmak için seferber oldu. Olay yerine çilingir ve ambulans çağrıldı.
Bu sırada kızın annesi ve erkek kardeşi de eve geri döndü. Anne ve oğlunu gözaltına alan polis, kapıyı açtırarak genç kızı zincirlerden kurtardı. Anne ve oğlu ilk ifadesinde genç kızın kaçmasından korktuklarını, bu nedenle zincirlediklerini söyledi. Anne ve oğlu gözaltına alınırken, genç kız da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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