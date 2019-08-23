HABER

ESENYURT'TA DEPODAN ANTEP FISTIKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

-Gündüz vakti çalışanlara aldırış etmeden depoya giren 4 şüpheli kolilerce Antep fıstığı çaldı.

-Gündüz vakti çalışanlara aldırış etmeden depoya giren 4 şüpheli kolilerce Antep fıstığı çaldı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta bir kuruyemiş deposuna giren yüzü maskeli şüpheliler, çalışanların da olmasına aldırış etmeden koli koli Antep fıstığını çaldı. Hırsızlar çalışanların farketmesiyle olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 10.50 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş deposunda meydana geldi. Camları filmli araçlarıyla depo önüne gelen yüzü maskeli dört şüpheliden ikisi araçtan inerek depo girişine yöneldi. Üst katlarda bulunan çalışanlara da aldırış etmeyen şüpheliler levyeyle kapıyı açarak içeriye girdi.

KOLİ KOLİ KONTROL ETTİLER
Parmak izi bırakmamak için ellerinde eldiven bulunan ve yüzleri maskeli şüpheliler depoda bulunan kolileri tek tek kontrol etti. Çekirdek kolilerini almayan hırsızlar Antep fıstığı kolilerini dışarıdaki araçlarına taşıdı. Bu sırada güvenlik kameralarından depoda hırsızların olduğunu gören çalışanlar hırsızlara engel olmaya çalıştı. Depo bölümüne inen çalışanlar bir süre araçlarıyla kaçan hırsızların peşinden koştu. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri depoya gelerek incelemelerde bulunurken, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay anı güvenlik kamera görüntüleri
-binadan genel görüntü

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Fındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanmasıFındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanması
TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.