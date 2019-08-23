ESENYURT'TA DEPODAN ANTEP FISTIKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

-Gündüz vakti çalışanlara aldırış etmeden depoya giren 4 şüpheli kolilerce Antep fıstığı çaldı. Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt'ta bir kuruyemiş deposuna giren yüzü maskeli şüpheliler, çalışanların da olmasına aldırış etmeden koli koli Antep fıstığını çaldı. Hırsızlar çalışanların farketmesiyle olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 10.50 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş deposunda meydana geldi. Camları filmli araçlarıyla depo önüne gelen yüzü maskeli dört şüpheliden ikisi araçtan inerek depo girişine yöneldi. Üst katlarda bulunan çalışanlara da aldırış etmeyen şüpheliler levyeyle kapıyı açarak içeriye girdi. KOLİ KOLİ KONTROL ETTİLER Parmak izi bırakmamak için ellerinde eldiven bulunan ve yüzleri maskeli şüpheliler depoda bulunan kolileri tek tek kontrol etti. Çekirdek kolilerini almayan hırsızlar Antep fıstığı kolilerini dışarıdaki araçlarına taşıdı. Bu sırada güvenlik kameralarından depoda hırsızların olduğunu gören çalışanlar hırsızlara engel olmaya çalıştı. Depo bölümüne inen çalışanlar bir süre araçlarıyla kaçan hırsızların peşinden koştu. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri depoya gelerek incelemelerde bulunurken, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

