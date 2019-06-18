HABER

ESENYURT'TA DERNEĞE KURŞUN YAĞMURU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Dernek önünde bekleyen kalabalık
-Polis ekiplerinin calışmaları
-Dernek camındaki kurşun izleri
-Dernek başk. Ve üyeler ile röp
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktıYıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktı
TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir aradaTOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın kişilerin firmalarına vermiş

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın firmalara vermiş

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Bulutların üzerindeki nokta! Hayran kalacaksınız

Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.