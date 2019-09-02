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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

İGDAŞ ekipleri evdeki doğal gaz borusunun ucunun bağlı olmadığını tespit etti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, doğal gaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2135 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sırasında evde bulunan İbrahim Güneş yaralandı, olayın meydana geldiği daire, çevredeki bazı ev ve araçlarda hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralanan İbrahim Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sokak trafiğe kapatılırken, mahallenin doğal gaz akışı tedbir amacıyla kesildi.

Olay yerinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, evdeki doğal gaz borusunun ucunun bağlı bulunmadığını, açıkta olduğunu tespit etti.

Mahalle sakinleri de patlamadan önce çevrede doğal gaz kokusu fark ettiklerini ifade etti.

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