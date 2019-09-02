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Esenyurt’ta doğal gaz patlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.
Olay, Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Cam çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı” dedi.
Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.
Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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