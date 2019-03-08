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Esenyurt’ta doğalgaz patlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde bir lokantada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi.
Olay, saat 05.30 sularında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta faaliyet gösteren lokantada gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, vatandaşların ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Patlamada sokaktaki iş yeri ve binaların camları kırılırken, 5 araç, yaklaşık 15 ev hasar gördü.
Büyük bir deprem etkisiyle uyandıklarını belirten bina sakini Cazım Işık, “Sabah patlama sesiyle hanım uyandı. Kalktık baktık evin içi komple cam, çerçeve hepsi yerlerde, ondan sonra çocuklara koştum çocuklar bağırıyor, çağırıyor, bağırma sesleri, sonra hanım dedi ki, deprem oldu. Ev komple sallanıyor ama depremle alakası yok. Patlama olmuş ama çok şiddetli bir patlama. Evin karşısında bir kebapçı var oradan oldu dediler. Çok şiddetli, yerle bir etti. Çok şükür kimsede bir şey yok ama çok büyük bir hasar var. Cam çerçeve, balkon arkadaki evler, düşünün banyodaki kapılar bile düşmüş” dedi.
Mahalle muhtarı Murat Canbaş ise, “Sabah 5 gibi doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu. Yaklaşık 15-20 tane ev hasar gördü. Evlerinin camları, arabalarının hasar aldığını ve insanların mağdur olduğunu görüyoruz. Gerekli kurumlardan da tespit heyetini bekliyoruz” diye konuştu.

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