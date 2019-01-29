HABER

Esenyurt’ta E-5’te yanyol trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek önce panelvan tipi araca sonra taksiye çarptı.

E-5 karayolu Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek önce panelvan tipi araca sonra taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yan yolda uzun süre trafik durma noktasına geldi.
Kaza, E-5 Karayolu Güzelyurt Mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 2418 plaka sayılı motosiklet sürücüsü yanyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aynı şeritte giden bir ticari taksiye ardından da panelvan tipi minibüse çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale çarptığı araç sürücüleri tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yanyolda trafik durma noktasına gelirken olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması ile devrilen motosikletin kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Eşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandıEşini öldürüp, cesedini 4 parçaya bölerek, bahçeye gömen kadın tutuklandı
Tekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik olduTekerleği raylara giren yunus polisi hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.