Esenyurt’ta E-5’te yanyol trafiği kilitleyen kaza: 1 yaralı

E-5 karayolu Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek önce panelvan tipi araca sonra taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yan yolda uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kaza, E-5 Karayolu Güzelyurt Mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 2418 plaka sayılı motosiklet sürücüsü yanyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aynı şeritte giden bir ticari taksiye ardından da panelvan tipi minibüse çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale çarptığı araç sürücüleri tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yanyolda trafik durma noktasına gelirken olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması ile devrilen motosikletin kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü.

