HABER

Esenyurt’ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu.

Esenyurt’ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Depo Durağı’nın bulunduğu bölgedeki elektrik direğinde bulunan kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu cadde üzerine kıvılcımlar saçılırken, sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçıştığı patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
Filistinli genç kız, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde gözünü kaybettiFilistinli genç kız, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde gözünü kaybetti
Kedileri ciğerle zehirledilerKedileri ciğerle zehirlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin açıklama

Yunan Başbakanı'nın skandal sözlerine Türkiye'den cevap!

Manisa'da şaşkına çeviren olay! Arkadaşının düğün töreninde aracıyla havuza düştü!

Arkadaşının düğün töreninde aracıyla havuza düştü!

Ayvalık’ta 32 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ayvalık’ta 32 düzensiz göçmen yakalandı!

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Sarıyer'de çalıların arasında mahsur kalan kişi kurtarıldı

İstanbul’da bazı yollar yarın trafiğe kapalı

Bu yollar yarın trafiğe kapalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.