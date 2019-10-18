Esenyurt'ta eşini silahla öldüren sanığa  "indirimsiz" ağırlaştırılmış müebbet hapis 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu eşi Şenay Akdoğan'ı aracının içinde ruhsatsız silahıyla kafasına bir el ateş ederek öldüren tutuklu sanık İhsan Akdoğan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa 'iyi hal' ve 'Haksız tahrik' indirimi uygulamazken, davanın ardından konuşan Şenay Akdoğan'ın annesi Şenel Koçarslan, "Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak benim kızım orada çürüyor. Kızımın acısı bendedir. Onun (sanık) yatmasını da çıkmamasını Allah'tan temenni ettim. Allah'ta istediğimi verdi" dedi.

SANIK: PİŞMANIM

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İhsan Akdoğan katıldı. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Akdoğan eşiyle aralarında sürekli tartışmalar olduğunu belirterek, "Ben olay günü Ankara'ya gidecektim ki tesadüfen maktulü bir gün önce gördüğüm adam ile yeniden bir arada görünce peşlerinden takılıp takip etmeye başladım. Bir marketin önünde durdular. Aracın olduğu yere maktulün yanına gidince bana küfür etti. Ben de aracıma bindim, silahı kendi kafama dayadım. 3-4 defa denedim ancak yapamadım. Pişmanım" dedi.