HABER

Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt’ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşı sonunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahısın daha öncede 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ciğerci dükkanı olduğu öğrenilen Murat Ç. (40), bir süredir işlerinin yolunda gitmemesi üzerine bunalıma girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs, eşiyle sorun yaşamaya da başladı. Murat Ç., evde karısı ve çocuklarının olmadığı bir zamanda intihar girişiminde bulundu. Vücudunun bazı yerlerine kesici aletlerle zarar veren adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müzakereci polis ikna etti
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri şahsı ikana edemeyince olay yerine müzakere polis ekibi çağrıldı. Apartman dairesine gelen müzakereci polis, Murat Ç.’yi uzun süren çabaları sonucu ikna ederek kapıyı açtırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Murat Ç.’nin daha önce aynı sebeplerden dolayı 2 kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi.

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Balkondan düşen profesörün ölümünde intihar şüphesiBalkondan düşen profesörün ölümünde intihar şüphesi
Samsun’a uyuşturucu hap getirirken yakalandılarSamsun’a uyuşturucu hap getirirken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.