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Esenyurt’ta eski koca dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu.

Esenyurt’ta bir kadın uzaklaştırma kararı olan eski eşi tarafından cadde üzerinde kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri dehşet saçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi Mukaddes D’yi takip ederek Doğan Araslı Bulvarı üzerinde karşısına çıkarak konuşmak istedi. Eski çift arasında yaşanan tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, eski eşini yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan kadın yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen eski koca ise kaçarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadın Mukaddes D’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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