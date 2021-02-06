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Esenyurt’ta esnafa dadanan hırsızlar yakalandı

06.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta esnafı canından bezdiren hırsızlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Esenyurt’ta esnafı canından bezdiren hırsızlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Hırsızın kırmızı montundan yola çıkan polis, zanlıları yakaladı.
Esenyurt’ta birçok hırsızlık olayına karışan zanlılar, son işlerinde yakayı ele verdi. En son 27 Ocak akşamı Esenyurt’taki bir pastaneyi gözüne kestiren hırsızlar, uygun anı bekleyerek harekete geçti. Dükkana gelen 2 şüpheliden biri, müşteri gibi davranıp pastane sahibini oyalamaya başladı. Diğer şüpheli ise kasanın önünde ayakkabılarını bağlar gibi yaparak yere çöktü. Pastane sahibinin arkasını döndüğünü gören şüpheli, tezgahın arkasına uzanarak kasadaki paraları aldı. 2 şüphelinin marketten ayrılmasının ardından, kasada paraların azaldığını fark eden pastane sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların hedefi olduğunu anlayan iş yeri sahibi, polis ekiplerini çağırdı.
Pastaneye gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerden birinin diğer gerçekleştirdiği olaylarda da kırmızı bir mont giydiğini gören polis, kimlik tespiti çalışması yaptı. Kimlikleri belirlenen zanlılar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Avcılar’da gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Vatandaşı bezdiren hırsızların dükkanlardan para çalma anları ve sadaka kutusu hırsızlıkları kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler, hırsızlardan birinin pastane sahibini oyalaması, diğerinin de kasadan para çaldığı anlar yansıdı.

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