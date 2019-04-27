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Esenyurt’ta evden çıkartılan vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 00:48 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen binalardaki vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde yaşandı.

İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen binalardaki vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan yolda ve binalarda çatlakların oluşmasından sonra, cadde üzerinde bulunan binalardan vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Evlerinden ayrılan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı. Kimi vatandaşlar akrabalarının evlerine giderken kimisi ise Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulunda bekliyor. Bazı vatandaşlar evlerine girmek istese de ekipler tehlike nedeniyle izin vermedi.

"Biz üstümüze hiçbir şey almadan çıktık"
Evinde çatlaklar oluşan ve bekleyişi süren Emrah Topal, hazırlıksız çıktıklarını belirterek, "Yolların hepsi kapatıldı. İncelemeler yapıldı. Saat 7’den beri bizi çıkartırlar. İki saat sonra gereken açıklamayı yapacağız, dediler. Biz üstümüze hiçbir şey almadan çıktık. Benim 6 yaşında çocuğum var, bekliyoruz." dedi.

Orhan Kazım ise "Ufak bir çatlak vardı. Gittikçe biraz daha büyüdü. Tehlike oluşabilir diye her tarafı kapattılar." ifadelerini kullandı.

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