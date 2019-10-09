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Esenyurt’ta eve giren hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak’ta yaşandı.

Esenyurt’ta eve giren hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

Esenyurt’ta yaşlı bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta eve giren hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

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