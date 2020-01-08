HABER
  4. Esenyurt’ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta evine hacize gelen avukatları ve polisleri darp etmeye çalışan adam ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt’ta evine hacize gelen avukatları ve polisleri darp etmeye çalışan adam ortalığı birbirine kattı. Şüpheli adam, çok sayıda polis ekibin geldiği olayda etkisiz hale getirildi.
Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2282 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçlarından dolayı evine haciz gelen bir adam, karşısında avukat ve polisleri görünce kendisini kaybetti. Bir anda ortalığı birbirine katan adam, avukatları darp etmeye çalışıp ölümle tehdit etti. “Hepinizi öldüreceğim” diyerek yatak odasına yönelen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunan polislerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sokağa sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra eve ulaşıp ortalığı birbirine katan adamı etkisiz hale getirdi. Darp girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Esenyurt'ta hareketli dakikalar Esenyurt'ta hareketli dakikalar 
Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdiKar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan çok çarpıcı ABD-İran değerlendirmesi: Daha yüksek hedefler vurulabilir

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

15 bin kişilik kontenjan boş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.