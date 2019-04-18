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Esenyurt'ta evinin elektriklerini kesmeye gelen çalışanı bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta borcunu ödemediği için dairesinin elektriğini kesmeye gelen elektrik firması çalışanını bıçakladı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta borcunu ödemediği için dairesinin elektriğini kesmeye gelen elektrik firması çalışanını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan ve babası gözaltına alındı. Olay, İncirtepe Mahallesi'nde 235 sokakta 09.40'da meydana geldi. İddialara göre, elektrik dağıtım firması çalışanı 26 yaşındaki Ömer B. sokak üzerinde bulunan apartmandaki bir daireye geldi. Ömer B. daire önünde inceleme yaparken, daireden çıkan Şehmuz G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşürken, Şehmuz G. evdeki bıçakla Ömer B.'ye saldırdı. Ömer B. kalçasından ve dizinden yaralandı. Ömer B.'yi kendisiyle birlikte apartmana gelen iş arkadaşları hastaneye kaldırdı. Ömer B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler olayın faili olduğu iddia edilen Şehmuz G. ile babası Ali G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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