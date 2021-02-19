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  4. Esenyurt’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

19.02.2021 04:56 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler geldikleri otomobil ile kayıplara karışırken polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.
Olay, dün akşam saat 19:30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Panayır Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Gürsel Gürbüz evinin önünde durduğu esnada plakası belirsiz bir araç içerisinden inen silahlı şüpheli veya şüpheliler tarafından sıkılan kurşunla göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Saldırı sonrası şüpheli otomobil, olay yerinden kaçarken Gürbüz’ü yerde yaralı halde gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel Gürbüz’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken hayatını kaybeden Gürsel Gürbüz’ün Tokat Erbaa İlçesi’nin Keçeçi Köyü’nde daha önceden muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.

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Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiEsenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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