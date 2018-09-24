ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerini müdahalesi
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