ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

