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ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:11 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

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