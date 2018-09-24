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Esenyurt'ta fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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