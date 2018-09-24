Esenyurt'ta fabrika yangını (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum